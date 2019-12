The Witcher è tra gli show più richiesti in America

Geralt di Rivia e i suoi compagni d'avventura hanno conquistato il popolo americano. The Witcher risulta infatti terzo tra gli show "più richiesti" negli Stati Uniti.

Nonostante, in linea di massima, la critica non sia stata magnanima con The Witcher, il pubblico sembra avere invece accolto positivamente lo show (come si deduce anche dal punteggio di The Witcher su Rotten Tomatoes), soprattutto in America.

Stando a quanto riportato anche da Business Insider, Parrot Analytics ha condiviso uno studio che dimostrerebbe come The Witcher sia una delle serie tv più richieste dagli spettatori americani, preceduto solo da un altro show di Netflix, Stranger Things, e la serie ammiraglia di Disney+, The Mandalorian.

Ma cosa vuol dire esattamente, e come si fa a calcolare un simile dato?

Ciò che viene preso in considerazione sono fondamentalmente le "demand expressions", ovvero l'anticipazione degli spettatori per quella serie, l'audience, e l'impegno social. In pratica: l'hype per il titolo, quanta gente consuma effettivamente il prodotto, e quanto se ne parla su Twitter, facebook ecc.

Una sorta di indicatore di popolarità, se vogliamo. E per una serie che ha debuttato da solo una settimana, questo non è certo un traguardo da poco.

The Witcher è già stato rinnovato per una seconda stagione da Netflix.