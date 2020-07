The Witcher, la showrunner anticipa: 'Vedremo Geralt accettare il suo destino'

Il lockdown è stato un brutto colpo per la produzione di The Witcher, costretta a rallentare sensibilmente i tempi delle riprese della seconda stagione: le idee non si fermano però, e la showrunner Lauren Hissrich sembra averle ben chiare.

Dopo aver promesso nuove canzoni nei prossimi episodi di The Witcher dopo il tormentone Toss a Coin to Your Withcer, Hissrich ha anche parlato dell'evoluzione del personaggio di Geralt e del mondo in cui, in questa seconda stagione, lo vedremo andare incontro al suo destino.

"Questo è parte del divertimento, prendere questi personaggi che sanno bene di essere il destino l'uno dell'altro e vederli, se non abbracciare la cosa, almeno accettare che questo è quanto loro debbano fare per continuare a vagare lungo il Continente. Come devono sentirsi due stranieri che s'incontrano e avvertono di essersi diretti verso questo punto lungo tutta la prima stagione? Si incontrano e sono tipo: 'Oh, io non ti conosco. Sei uno straniero" ha spiegato Hissrich riferendosi, ovviamente, a Geralt e Ciri.

Insomma, ci saranno sicuramente sviluppi interessanti in una storia che deve ancora sparare le sue cartucce migliori, come sanno i tanti lettori dei libri o fan dei videogiochi; Henry Cavill, intanto, ha parlato delle conseguenze avute da The Witcher sul suo cane.