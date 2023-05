The Witcher, la showrunner commenta la terza stagione: 'Sarà più orientata politicamente'

In attesa della terza stagione di The Witcher, la showrunner Lauren Hissrich e l'attrice Anya Chalotra (interpete di Yennefer) hanno approfittato di un'intervista per commentare gli ultimi avvenimenti dello show.

Ricordiamo come Yennefer abbia quasi svenduto la principessa Ciri (Freya Allen) a un demone, nonostante quest'ultima stesse intraprendendo un duro allenamento per diventare una witcher. Alla domanda se i fan riusciranno mai a perdonarla, così ha commentato Hissrich: "Be', questo si trasforma in un problema che dobbiamo risolvere nella storia: come faranno i due personaggi a perdonarsi a vicenda?".

Chalotra, invece, commenta il vestito nero indossato al festival di Beltane, reputandolo un collegamento col primo incontro tra il suo personaggio e il Lupo Bianco. "Non l'avrebbe mai indossato senza una motivazione forte" ha commentato l'attrice; inoltre, considerando che il festival omaggia la fertilità, "Questo indizio è più che sufficiente". In un'altra occasione, Anya Chalotra di The Witcher ha parlato dell'addio di Henry Cavill.

Eppure, i cambiamenti in atto sono decisamente superiori rispetto alle singole scene. "Ora siamo immersi nel progetto, siamo dentro la storia" ha continuato la showrunner. In particolare, la terza stagione è "molto più orientata politicamente. La magia avrà un incremento portentoso, e sono così entusiasta per come si svilupperanno le cose. La magia si è evoluta di pari passo con Yennefer. Inoltre, abbiamo inserito svariate danze e riferimenti indiani perché desideravamo non soltanto essere più specifici, ma anche rendere la magia centrale. Il tutto nella speranza di rendere lo show molto più intimo".

La serie debutterà su Netflix il 29 giugno 2023 con i primi cinque episodi, il 27 luglio con i restanti tre. A questo punto, una domanda sorge spontanea: perché Netflix ha diviso The WItcher 3 in due parti?