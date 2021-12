The Witcher, la showrunner confessa:'La serie non andrà oltre la trama dei libri'

La showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha svelato di aspettarsi che la produzione finisca dopo aver adattato ogni libro della serie fantasy di Andrzej Sapkowski. Ecco le dichiarazioni di Hissrich, che hanno suscitato diverse reazioni tra i fan anche sui social. In questo momento è disponibile la seconda stagione.

"Ho sempre detto che voglio che le nostre storie finiscano nello stesso luogo in cui Andrzej Sapkowski ha concluso le sue. Semplicemente non sento il nostro bisogno di continuare a creare storie dopo la sua naturale fine" ha dichiarato la showrunner. Su Everyeye trovate la recensione di The Witcher 2.



Hissrich tuttavia ha confessato di essere flessibile sulla cronologia:"La cosa divertente, ovviamente, è che da quando abbiamo iniziato a lavorare alla serie ha pubblicato due nuovi libri".

The Witcher iniziò con un racconto pubblicato nel 1986 seguito da due raccolte di racconti, cinque romanzi della saga principale e un prequel ambientato tra gli eventi della prima raccolta. Mentre le stagioni 1 e 2 di The Witcher sono rimaste piuttosto fedeli ai rispettivi libri della saga, The Last Wish e Blood of Elves, Hissrich ha confessato che buona parte della trama di quest'ultimo libro comparirà nella terza stagione.



"Facciamo circa un libro a stagione, ma ci assicuriamo anche che le storie di quel libro siano le migliori in quella stagione del nostro show. Quindi a volte spostiamo un po' i pezzi degli scacchi. C'è una grande storia di Blood of Elves che faremo nella terza stagione".

Netflix sta lavorando ad una serie spin-off di The Witcher.