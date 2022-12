The Witcher, la showrunner ai fan: 'Vi prego, tornate per la terza stagione'

L'addio di Henry Cavill a The Witcher è stato un duro colpo per i fan, che da due stagioni avevano ormai identificato Geralt Di Rivia con il volto dell'attore di Justice League e Batman v Superman: abituarsi a Liam Hemsworth sarà inevitabilmente tutt'altro che scontato, ma il destino della serie Netflix dipende in larga parte da ciò.

Ne è ben consapevole la showrunner Lauren Hissrich, che mentre emergono indiscrezioni circa un Henry Cavill pronto a lasciare già al termine della seconda stagione dello show ha una richiesta da fare ai fan: non abbandonare la serie nonostante l'addio del suo attore più rappresentativo.

"È una cosa grossa anche per noi, ci sono un sacco di rumor al riguardo e capisco benissimo perché i fan stiano andando in questa direzione. Ciò che voglio dire è vi prego, tornate per la terza stagione in modo che possiamo continuare a fare tutto questo. Ovviamente [l'addio di Henry Cavill] è una notizia grossa, ma ciò che vorrei è... Ora si tratta di Blood Origin, di DeClan [de Barra, showrunner dello spin-off], del cast, della crew, è il loro momento di stare sotto i riflettori" sono state le parole di Hissrich.

E voi, cosa farete? Continuerete a guardare The Witcher nonostante la consapevolezza del cambio d'attore con la quarta stagione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sul Geralt di Henry Cavill.