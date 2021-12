The Witcher, la showrunner Hissrich rivela: 'La stagione 3 è già scritta'

Preparatevi a The Witcher 3! La showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha rivelato proprio in queste ore che le sceneggiature per un nuovo ciclo di episodi della celebre serie Netflix sarebbero già pronte.

In una recente intervista, la showrunner ha raccontato che la "writers' room", ovvero il team creativo della serie, è rimasta attiva fino all'inizio di dicembre e ha avuto tutto il tempo per finire di scrivere la sceneggiatura dell'intera futura terza stagione di The Witcher: "Sono molto emozionata per come sta prendendo forma la terza stagione, perché sarà basata sul mio libro preferito della saga, 'Il tempo della guerra'". Si tratta del secondo romanzo della Saga di Geralt di Rivia, opera dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, a cui si ispirano sia la serie TV Netflix che la trilogia videoludica.

Di recente, Hissrich aveva rivelato che l'idea è quella di adattare un libro per ogni stagione dello show e che, allo stesso tempo, il team creativo cerca di lavorare in modo flessibile, dando più importanza al risultato finale sul piccolo schermo: "Facciamo approssimativamente un libro per ogni stagione, ma cerchiamo di fare in modo che le storie di quel libro siano le migliori per quella stagione. A volte, però, capita di muovere i pezzi sulla scacchiera".

Il fatto che la sceneggiatura della stagione 3 sia già pronta è un passo molto importante a livello produttivo, ma c'è ancora molto lavoro prima che il nuovo ciclo di episodi possa debuttare. Nei giorni scorsi, ci siamo chiesti cosa possiamo aspettarci da The Witcher 3, anche alla luce di quanto è successo nella seconda stagione uscita da pochi giorni in streaming su Netflix.

Ma la pre-produzione di The Witcher 3 è ancora nella sua fase iniziale e serve pazienza: "Il processo creativo adesso è proprio agli inizi. Abbiamo le sceneggiature e adesso attiveremo i registi, richiameremo gli attori e inizieremo a scavare a fondo e a riflettere, cercando di fare in modo che sia una stagione perfetta" ha concluso Lauren Hissrich.

Se non lo avete già fatto, vi consigliamo di leggere la nostra intervista a Kristofer Hivju su The Witcher 2, che ci ha raccontato la sua esperienza sul set della serie Netflix, nei panni di Nivellen.