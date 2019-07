The Witcher: la showrunner Lauren Hissrich sulle sfida più grande nell'adattare la serie

Lauren Hissrich, showrunner della prima stagione di The Witcher, la nuova promettente serie di Netflix, si è già espressa in ampia misura su come è stato realizzato lo show. Adesso si sofferma su quella che per lei è stata la sfida più grande del processo di adattamento.

In precedenza la Hissrich aveva già fatto notare, in occasione di un Q&A su Twitter, quanto fosse corposo il materiale cartaceo, che ha confermato essere la principale fonte d'ispirazione per la serie.

"La più grande sfida [nel realizzare l'adattamento] è che ci sono così tante parole in quei libri" avrebbe dichiarato la showrunner, riferendosi alla saga di Andrzej Sapkowski "Voglio dire, ovviamente si tratta di una serie di libri, e possiamo solo sperare di avere abbastanza stagioni da poterli coprire tutti e portare tutte le storyline sullo schermo. Ma dobbiamo davvero andare per gradi, stagione per stagione".

"Per me si è trattato di leggere attentamente [e fare una scrematura di] ciò che era nei libri, e determinare il nostro approccio fin dall'inizio. Quali storie sentivamo che avrebbero potuto costruire il nostro mondo nel modo migliore? Quali erano realmente le fondamenta dei personaggi che volevamo portare sullo schermo? Come avremmo permesso al pubblico di avvicinarsi alla serie e come avremmo fatto ad essere sicuri che avrebbero capito tutto? È stata più che altro una questione di districarsi in mezzo a tutto quel materiale e cercare di decidere la tattica più efficace per noi".

Solo pochi giorni fa, The Witcher è stato presentato al Comic-Con di San Diego, dove pare sia stato mostrato in esclusiva un entusiasmante footage dalla serie.