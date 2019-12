The Witcher, la showrunner parla dello show: 'Ci sono così tante altre cose da mostrare'

Nel corso di una recente intervista promozionale Lauren Schmidt Hissrich, showrunner della serie televisiva di The Witcher, ha parlato del futuro della serie Netflix con protagonista Henry Cavill.

"È una danza delicata perché devi essere in grado di avere un'idea chiara di dove stai andando. Le tue storie hanno bisogno di un punto finale. Hanno bisogno di una direzione verso cui puntare. Ma devi anche lasciare spazio per far crescere e sviluppare le cose organicamente. Ci sono personaggi, ad esempio, che incontriamo nella prima stagione, li abbiamo mostrati sullo schermo ed erano elettrici, quindi abbiamo iniziato a scrivere le loro storie e abbiamo pensato: 'Oh, mio Dio, c'è molto altro qui'. Quindi, devi lasciare spazio affinché le cose possano crescere e svilupparsi."

Sulla possibilità che lo show vada avanti per sette stagioni, la sceneggiatrice ha dichiarato:

"La cosa delle sette stagioni è divertente. Sono sicura, ad un certo punto, di aver detto che avrei potuto scrivere sette stagioni, ma sono anche sicura di aver detto che avrei potuto scriverne anche venti, di stagioni. Continuerò a scrivere questa serie, purché abbia senso farlo. Ciò significa prendere dai libri in maniera organica, e permettere alla storia di fluire, ma anche di lasciare che la storia finisca quando dovrà finire."

