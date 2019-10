The Witcher: la showrunner parla dello show e della visita al set di Andrzej Sapkowski

Oltre ad aver visto due scene di The Witcher in anteprima mondiale, durante il MCM Comic-Con di Londra, i fan della serie hanno potuto partecipare ad una sessione di domande insieme a Lauren Hissrich, Freya Allan e Anya Chalotra. Ecco cosa ha rivelato la showrunner dell'opera dedicata al celebre cacciatore di mostri.

L'evento si apre quindi con l'ammissione da parte di Lauren Hissrich della difficoltà di adattare la serie, a causa delle grandi aspettative degli appassionati, inoltre rivela che la prima stagione sarà molto simile allo stile del primo libro, composto da una serie di storie auto conclusive che avevano lo scopo di introdurre l'universo e i vari personaggi creati da Andrzej Sapkowski. Di fronte alle domande dei fan riguardo il mondo creato per la serie TV, la showrunner risponde che secondo la sua interpretazione le vicende dei libri non sono in bianco e nero, difficilmente ci sono buoni e cattivi, l'universo di The Wictcher è in una scala di grigi.

Parla anche della visita dell'autore polacco al set dello show: "Era molto emozionato. Ad un certo punto si è commosso, ho visto che gli scendevano delle lacrime. Ha notato quanto siamo dediti al lavoro, non abbiamo badato a spese per creare la serie". Come ricorderete Sapkowski ha il titolo di consulente creativo, ma sembra fidarsi del lavoro di Netflix, ha deciso inoltre di non scrivere la sceneggiatura, perché non crede di avere le competenze necessarie: "Sapkowski non vuole vedere gli ingredienti di un pasto, preferisce assaggiarlo direttamente. Può accedere ai copioni e alle scene, ma non vuole ancora guardarle".

Non resta che aspettare il 16 dicembre, in cui sarà possibile vedere a Londra la premiere della serie, nel frattempo vi ricordiamo che il cast di The Witcher sarà presente al Lucca Comics & Games.