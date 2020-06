The Witcher: la showrunner aveva paura di Game of Thrones, ecco perché

Lauren Hissrich, sceneggiatrice dietro alla serie Netflix, si è davvero appassionata al mondo di The Witcher, eppure non è sempre stata così sicura delle sue potenzialità, soprattutto perché avrebbe dovuto fare i conti con un altro mostro sacro dell'intrattenimento televisivo: Game of Thrones.

Non c'è dubbio che esistano dei punti di contatto tra le due produzioni: entrambe sono basate su romanzi o racconti fantasy, ed entrambe si proponevano di conquistare quanto più pubblico possibile, anche grazie ad un budget di alto livello. Se Game of Thrones era già riuscito ad imporsi come un punto di riferimento, The Witcher doveva ancora iniziare la sua avventura televisiva, e ciò spaventava non poco la showrunner.

"Non posso farcela! Non c'è modo. Quella fansbase si merita qualcuno che sappia scrivere una serie fantasy meravigliosa. Qualcuno che abbia esperienza nella scrittura di fantasy; qualcuno che... possa dare loro ciò che si aspettano. Non credo di essere la persona giusta per farlo", pensava Hissrich al tempo anche in riferimento alla serie HBO, come rivela a 3rd & Fairfax.

Per fortuna è poi entrata maggiormente all'interno del mondo di Andrzej Sapokowski, leggendo anche Sword of Destiny e Blood Elves, oltre a The Last Wish, ed è qui che ha "iniziato a capire che The Witcher arriva ad essere una storia basata sulla famiglia. Fino a quel momento le mie esperienze di scrittura erano tutte incentrate sui drammi familiari, sulle storie drammatiche legate ai personaggi, ed era qualcosa che avrei saputo scrivere bene".

Il bello è che una volta convinta, avrebbe dovuto convincere anche la stessa Netflix ad assumerla, e per questo si è rivelata provvidenziale la sua volontà di rappresentare le sorti di Geralt, Yennefer e Ciri come intrecciate in diverse linee temporali: "Credo che sia stata quell'idea che ha convinto Netflix a darmi una possibilità affidandomi una grande produzione con la quale non avevo nessuna esperienza".

Tutto è bene quel che finisce bene, e a quanto pare la produzione di The Witcher dovrebbe ripartire a breve, per la gioia dei fan della saga e della scrittura di Hissrich.