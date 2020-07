The Witcher, la showrunner promette: 'Ci saranno altre canzoni nella seconda stagione'

Cosa ricordiamo della prima stagione di The Witcher? Un bel po' di cose, sicuramente: il broncio di Henry Cavill, lo sfasamento temporale, le scene di battaglia... Ma più di tutto, ovviamente, quella Toss a Coin to Your Witcher che diventò un tormentone immediato.

La canzone interpretata da Joey Batey fu un vero e proprio tormento per i fan dello show, che non riuscirono a smettere di cantarla per un bel po' di tempo (e non è detto che tutti ce l'abbiano fatta). Occhio, però: pare che da questo punto di vista la seconda stagione di The Witcher non sarà da meno!

La promessa arriva dalla showrunner Lauren Hissrich: "Joey è un cantante straordinario e vogliamo che canti il più spesso possibile. E poi credo che l'idea della narrativa sia molto importante in The Witcher, l'idea che ci sia qualcuno a raccontare una storia. Quindi continueremo sicuramente su questa strada" ha spiegato Hissrich parlando della possibilità di nuove canzoni nel futuro dello show.

Insomma, a questo punto non sappiamo se essere felici o terrorizzati: le belle canzoni sono sempre ben accette, ma siamo davvero pronti a perdere nuovamente il sonno per colpa di un nuovo pezzo di Jaskier? Pare, intanto, che la seconda stagione accontenterà anche i fan dei giochi di The Witcher; vediamo, invece, in che modo la pandemia ha cambiato la seconda stagione di The Witcher.