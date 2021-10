The Witcher, la showrunner promette: 'La stagione 2 sarà più dark'

Nei giorni scorsi abbiamo visto il nuovo poster ufficiale di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, a conferma del fatto che non manca molto all'uscita della seconda stagione di The Witcher. La showrunner Lauren S. Hissrich ha voluto anticipare qualcosa sui nuovi episodi, promettendo che saranno più dark dei precedenti.

Intervistata dalla rivista Sci-Fi and Fantasy, Lauren S. Hissrich ha parlato di un approccio leggermente cambiato rispetto alla prima stagione di The Witcher.

"Nella stagione 1, specialmente con tutti quei racconti tratti da L'ultimo desiderio e La spada del destino di Andrzej Sapkowski, abbiamo abbracciato diversi toni. Entrando nella stagione 2, era mia intenzione continuare a farlo in quel modo, ma le storie sono un po' più intense. Ci appoggiamo a elementi più dark, e penso che si adattino perfettamente alle storie. L'unica cosa su cui abbiamo davvero cercato di essere coerenti è stato mantenere il senso dell'umorismo di Geralt."

In ogni caso, come ha promesso la stessa showrunner qualche settimana fa, The Witcher 2 sarà una bomba. La nuova stagione sarà in gran parte un adattamento di Il sangue degli elfi, e fin dall'inizio della produzione, nei primi mesi del 2020, le voci che emergevano dal set parlavano di un tocco più oscuro rispetto al debutto.

Non resta quindi che aspettare il 17 dicembre, quando arriverà in streaming su Netflix la seconda stagione di The Witcher.