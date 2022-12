The Witcher, la showrunner promette: 'La Stagione 3 sarà più incentrata sui libri'

Dopo aver commentato per la prima volta l'addio di Henry Cavill alla serie, la showrunner principale Lauren Schmidt Hissrich si è soffermata maggiormente sui lavori in corso per la terza stagione di The Witcher. Stando alle sue parole, la prossima stagione sarà maggiormente incentrata sui libri della saga rispetto alle precedenti due.

In seguito a un post su Instagram per promuovere l'uscita della serie spin-off The Witcher: Blood Origin, Hissrich si è trovata di fronte a commenti che la criticavano con veemenza. La showrunner si è presa il tempo di rispondere ad alcuni di essi nel tentativo di difendere il suo lavoro e promettendo che la terza stagione utilizzerà maggiormente il materiale di partenza di Sapkowski.

"Quello che voglio dire è che ho ascoltato i fan. E la Stagione 3 mostrerà molto bene il ritorno ai libri, seguendo gli incredibili percorsi dei personaggi principali di Sapkowski. Non vedo l'ora che la gente la veda e si senta ascoltata. (Risponderemo anche a molte domande delle prime due stagioni: il viaggio di Cahir, l'introduzione degli Scoia'tael e il modo in cui la nostra famiglia si riunisce). Penso anche che la Stagione 3 calmerà molte delle speculazioni in corso in questo momento - se solo potesse arrivare prima!".

All'uscita di The Witcher alla fine del 2019, la serie fantasy è stata accolta da recensioni contrastanti da parte della critica, con una valutazione del 69% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, il pubblico è stato generalmente soddisfatto dalla stagione, assegnando alla serie una valutazione al 90% positiva. La seconda stagione di The Witcher è stata accolta in modo diverso, praticamente all'opposto: con la critica che l'ha adorata e il pubblico che l'ha derisa, tanto che alcuni si sono spinti a recensirla sul sito aggregatore di recensioni. Sebbene i fan siano rimasti soddisfatti dell'interpretazione di Cavill, molti hanno criticato la stagione per il calo di qualità nella scrittura e per essersi allontanata troppo dai libri originali.

La situazione sarà complicata ulteriormente dal cambio di attore nella Stagione 4. E voi, cosa farete? Continuerete a guardare The Witcher nonostante la consapevolezza dell'addio di Cavill con la quarta stagione? Fatecelo sapere nei commenti!