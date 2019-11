The Witcher: la showrunner racconta i minuti iniziali dell'avventura di Geralt

Il debutto di The Witcher, fissato al 20 dicembre, è sempre più vicino e lo show si è già guadagnato il rinnovo da parte di Netflix, che sembra avere grande fiducia nel progetto. Ma come inizierà l'avventura di Geralt di Rivia? La showrunner Lauren S. Hissrich ha fornito qualche informazione in merito.

Prima di tutto, l'autrice ha spiegato brevemente il processo di scelta delle storie: "io e gli altri scrittori non abbiamo selezionato solo le nostre storie preferite, anche se io ne ho inserita qualcuna, ma le storie che ho pensato illustrassero al meglio l'essenza di The Witcher".



Per quanto riguarda le prime fasi che coinvolgeranno il protagonista Henry Cavill, Hissrich ha raccontato: "Geralt ha circa 100 anni quando inizia la serie e noi lo vediamo nel bel mezzo di un viaggio. Poi avviene la morte di un personaggio ed è questo che farà iniziare il suo vero percorso e che renderà le cose complicate a un uomo che pensava di sapere tutto". Per la showrunner si tratta di un buon modo per dare il via alla storia, con un "personaggio sul punto di iniziare una nuova avventura". Siete incuriositi dalla descrizione di Hissrich?

In attesa del lancio dello show, Netflix terrà un evento speciale dedicato a The Witcher, in cui sarà anche possibile guardare un'anteprima.