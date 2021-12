The Witcher, la showrunner rivela: 'Ecco il mio più grande rimpianto della stagione 1'

Archiviata anche la seconda stagione di The Witcher rivelatasi un grande successo da parte di Netflix, la showrunner principale dello show ha concesso un'intervista e nel corso di quest'ultima si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa. Non solo, Lauren Schmidt Hessirch ha anche rivelato il suo più grande rimpianto per la prima stagione.

Sappiamo bene che la prima stagione di The Witcher era suddivisa in diversi piani temporali, con il grosso degli episodi focalizzato sul personaggio di Geralt di Rivia interpretato da Henry Cavill, il protagonista della serie Netflix, mentre la rimanente parte - ancora piccola e poco esplorata - era incentrata su Ciri, la principessa interpretata da Freya Allan. La showrunner ha infatti evidenziato quest'ultimo punto ammettendo di non aver dato abbastanza spazio al personaggio di Ciri.

"Devo dire questa cosa sulla prima stagione, non penso che abbiamo dato abbastanza attenzione alla storia di Ciri. Guardando quella stagione è uno dei miei più grandi rimpianti. Quindi abbiamo cercato di lavorare davvero sodo nella seconda stagione per essere sicuri di aver pagato il giusto tributo alla storia di Ciri".

Nonostante abbia debuttato da pochi giorni, The Witcher 2 è già un successo e ha raggiunto un numero di visualizzazioni da record. Nell'attesa della già confermata terza stagione, è attualmente in produzione la serie prequel The Witcher: Blood Origin, il cui trailer è stato rivelato proprio con l'uscita di The Witcher 2.

A proposito della season 2, avete visto la nostra intervista a Kim Bodnia di The Witcher? L'attore danese che interpreta Vesemir ci ha raccontato come ha imparato a conoscere l'universo di The Witcher grazie ai videogiochi consigliati dai figli.