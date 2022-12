The Witcher, la showrunner svela: 'So già come finirà la serie'

Il destino di The Witcher non è mai apparso così oscuro agli occhi dei fan: l'addio di Henry Cavill a partire dalla quarta stagione dello show Netflix ha inevitabilmente gettato nel caos milioni di spettatori, ma non gli addetti ai lavori, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate poco fa da Lauren Hissrich.

Dopo aver rimandato di qualche mese ogni spiegazione sull'addio di Henry Cavill, la showrunner della serie tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski ha infatti svelato di sapere benissimo che direzione dovrà prendere lo show, e di conoscerne addirittura quello che dovrebbe essere il finale.

"Come produttrice esecutiva di Netflix è sempre stato il mio obbiettivo avere un finale in mente perché, per come la vedo io, quando cominci a scrivere senza sapere dove vuoi arrivare rischi di perderti. [...] So con certezza dove andrà a finire la serie. So in che stagione finirà e so come finirà, ed è davvero molto, molto eccitante" sono state le parole di Hissrich.

Nonostante il clamoroso e improvviso forfait del protagonista dello show, insomma, i ragazzi di The Witcher sembrano avere le idee chiare: pensate valga la pena dar loro fiducia? Diteci la vostra nei commenti! Dopo l'addio alla serie, intanto, qualcuno ha accusato Henry Cavill di aver tenuto comportamenti tossici sul set di The Witcher.