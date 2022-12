The Witcher, la showrunner sull'addio di Henry Cavill: 'I motivi? Parliamone tra 6 mesi'

Sull'addio di Henry Cavill a The Witcher si continuerà a dire di tutto e il contrario di tutto, almeno finché i diretti interessati non decideranno di far definitivamente chiarezza sulla questione: il momento della verità sembra però ancora piuttosto lontano, almeno stando alle ultime dichiarazioni di Lauren Hissrich.

La showrunner della serie che vedrà Liam Hemsworth subentrare ad Henry Cavill nel ruolo di Geralt Di Rivia ha infatti spiegato di voler mantenere momentaneamente un certo riserbo sulle motivazioni che hanno portato all'addio dell'attore, promettendo però di essere un po' più esaustiva sulla situazione quando sarà il momento giusto per farlo.

"Io ho un sacco di cose da dire, sapete, penso ce ne siano davvero un sacco... Ovviamente non entreremo mai nel dettaglio del perché esattamente Henry abbia lasciato, tutte le sue ragioni, ma posso dire con certezza che c'è un rapporto di reciproco rispetto. Quindi vi prego, vi prego, tornate tra sei mesi quando potremo finalmente parlarne" sono state le parole di Hissrich.

Quale che siano state le motivazioni dell'attore, insomma, al momento tocca pazientare e avere fiducia nella produzione: e voi, continuerete a seguire la serie Netflix in ogni caso? Fatecelo sapere nei commenti! Anche Joey Batey, intanto, ha salutato Henry Cavill dopo l'addio a The Witcher.