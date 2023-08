The Witcher: sì, il merito del fisico di Henry Cavill è della sua vita sessuale

L'allenamento di Henry Cavill per The Witcher ci suggerisce quanto l'attore sia rigoroso nel proprio lavoro, ma, a quanto pare, sono due gli elementi che gli garantiscono risultati simili: il primo è la corsa, mentre il secondo... qualcosa di decisamente più licenzioso!

"Io corro" ha dichiarato durante un'intervista al The Tonight Show. "Questa è la succosa risposta!". Dopodiché, quando il presentatore Jimmy Fallon lo ha interrogato ulteriormente, e il pubblico, come immediata risposta, ha iniziato a ridere, la (sconcia) verità è apparsa sotto gli occhi di tutti... Insomma, non ci sono dubbi: il segreto del perfetto stato fisico di Cavil dipende anche da un'intensa vita sessuale!

Riguardo la dieta, l'attore consuma cinque pasti a giornata, con una colazione a base di carne, uova e farina d'avena, mentre il pranzo abbina una porzione di carne al riso integrale; infine, la cena si basa su patate dolci. Segue un cocktail serale a base di acqua e proteine (così da evitare il crollo muscolare mentre dorme). Non per questo va trascurato il sonno, essenziale per evitare che l'organismo richieda più carboidrati del previsto.

Tuttavia, le preferenze non riguardato soltanto il fitness: in un post Instagram datato ottobre 2020, infatti, Henry Cavil mostrò il terzo posto preferito al mondo nel quale si allenava. A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: avrà altrettante preferenze nella propria vita sessuale?

Tornando ai suoi progetti futuri, purtroppo sappiamo già che Cavill non presenzierà nella prossima stagione di The Witcher, poiché sostituito dal talentuoso Liam Hemsworth. Il secondo volume della nuova tranche di episodi è disponibile su Netflix a partire da giovedì 27 luglio 2023, mentre la quarta non debutterà prima del 2024.