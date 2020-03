The Witcher: smentiti i rumor che volevano Natalie Dormer nel cast della seconda stagione

Nei giorni scorsi il web è stato inondato da rumor sulla possibile partecipazione di Natalie Dormer in The Witcher 2. I fan dello strigo e dell'attrice nota per recitato in produzioni quali Game of Thrones e Hunger Games sono però destinati a rimanere delusi.

Le insistenti indiscrezioni si basavano su di un post pubblicato da un membro del reparto casting di The Witcher e sull'avvistamento della stessa Dormer nei pressi delle location in cui la troupe sta girando la seconda stagione. Il sito Screen Rant ha dunque contattato gli agenti dell'attrice in merito ai rumor e questi hanno confermato che Natalie Dormer non è coinvolta in alcun modo nel progetto.

Davvero un peccato, perché l'interprete aveva dimostrato di avere notevoli doti nel riportare su schermo un personaggio complesso come quello di Margaery Tyrell in Game of Thrones. Sebbene le due serie siano molto diverse e trattino la materia fantasy in maniera differente, sarebbe stato interessante vederla all'opera, magari nei panni di un personaggio altrettanto invischiato nei giochi di potere tra vari regni.

Quando una serie ha un successo simile, i rumor destinati a rivelarsi falsi sono all'ordine del giorno. Per quanto riguarda The Witcher, i fan hanno già dovuto affrontare una delusione relativa alla partecipazione di Mark Hamill. Il ruolo di Vesemir è andato a Kim Bodnia, e non all'attore di Star Wars.