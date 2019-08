The Witcher: Sonya Belousova condivide dettagli sulla colonna sonora

Dopo la diffusione del primo teaser trailer di The Witcher, mostrato inizialmente al Comicon durante il panel dedicato alla nuova serie targata Netflix che dovremmo riuscire a vedere entro la fine dell’anno, i lavori non si sono di certo fermati.

Se per gli attori è giunto il momento di riposarsi a causa della fine delle riprese, per gli altri che partecipano alla creazione dello show che seguirà le vicende dello strigo Geralt di Rivia, c’è ancora tanto da fare, inclusa la colonna sonora, affidata a Giona Ostinelli e Sonya Belousova.

Quest’ultima continua a condividere aggiornamenti sui progressi fatti e già nei giorni scorsi aveva promesso una colonna sonora emozionante.



Grazie agli aggiornamenti periodici che la compositrice sta rilasciando, possiamo dunque scoprire in anteprima alcuni degli strumenti che verranno impiegati. Tra questi c’è la ghironda, uno strumento a corde di origine medievale e che è stato impiegato per secoli dalla cultura slava. Saranno presenti anche gli strumenti a fiato e violini, ma sono state usate anche soluzioni più “economiche”, come l’utilizzare i volantini promozionali che vengono lasciati nelle cassette della posta per attutire il suono delle percussioni.

Potete trovare il video in questione in calce all’articolo e per le altre curiosità vi invitiamo a guardare la pagina Instagram di Sonya Belousova.