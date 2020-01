The Witcher: la spettacolare sequenza di Blaviken commentata da Henry Cavill

Henry Cavill, che nel corso della prima stagione di The Witcher ha interpretato il celebre Geralt di Rivia, ha spiegato in un video pubblicato su Facebook in che modo è stato possibile realizzare la violenta e spettacolare sequenza della battaglia di Blaviken.

Tra le caratteristiche che rendono immediatamente riconoscibile il personaggio ideato dalla fantasia dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski è presente lo stile di combattimento coreografico con le spade, un marchio imprescindibile prima nell'adattamento videoludico e adesso con la serie TV presente all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix.

Nel video - che trovate in calce all'articolo - reso pubblico dalla pagina nxonnetflix, vediamo l'attore commentare shot by shot il combattimento che avviene durante il primo episodio, quando Geralt cerca di rintracciare Renfri, ma si ritrova davanti un gruppo di nemici. Cavill spiega nel dettaglio il modo in cui sono state realizzate le sequenze più complicate, come quella iniziale, ideata da Wolfgang Stegemann, dove si può vedere il protagonista scansare con facilità una freccia scagliata da una balestra. Il video continua con la spiegazione sulla realizzazione delle scene più violente che vedono Geralt utilizzare la spada per trafiggere i suoi avversari, fino ad arrivare al commento riguardante l'ultima parte in cui il personaggio interpretato da Cavill si scontra con quello interpretato da Emma Appleton.

La serie The Witcher è stata rinnovata per una seconda stagione dal colosso dello streaming. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recente intervista di Anya Chalotra e Freya Allan, dove le interpreti rispettivamente di Yennefer e Ciri hanno raccontato la propria esperienza con lo show attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di Netflix.