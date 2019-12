The Witcher spiega prezzo della magia: per la sceneggiatrice 'può costare la vita'

Tra meno di ventiquattro ore The Witcher sarà online e finalmente potremo addentrarci nell'universo di Geralt di Rivia che, come la stessa showrunner Lauren Hissrich afferma, nasconde non poche insidie: uno dei principali aspetti delle ambientazioni fantasy che la serie si promette di affrontare è il prezzo della magia, tanto spettacolare quanto letale.

La sceneggiatrice, durante un'intervista promozionale, pone l'accento proprio sull'uso della stessa, che solo apparentemente può sembrare una scorciatoia:

"Uno degli aspetti della magia che abbiamo sottolineato è lo sforzo fisico che essa richiede. È estenuante e non è possibile utilizzarla all'infinito o ad un certo punto ti costerà la vita. Penso che lo drammatizziamo davvero bene nella serie in modo che non diventi una soluzione così semplice ai problemi."

Hissrich e il l'intero team di Netflix hanno ben chiare le idee su come sviluppare, e soprattutto continuare, una delle serie più attese dell'anno che non intende presentare un idilliaco mondo dominato dalla magia, ma che sembrerebbe puntare sulla bruta realtà che si cela dietro di essa.

Chissà come se la caveranno Geralt, Yennefer e Ciri e se riusciranno a far fronte ai numerosi ostacoli che gli sbarreranno la strada.

Nell'impaziente attesa di poter finalmente svelare i segreti della serie, prepariamoci con il final trailer di The Witcher, nel quale però mancano i mostri, e conosciamo meglio i protagonisti con ben tre character trailer.

The Witcher vedrà protagonista Henry Cavil, ben noto per aver indossato il mantello di Superman nel DCEU, ruolo che l'attore vorrebbe re-interpretare un giorno, magari dopo aver finito la seconda stagione di The Witcher.