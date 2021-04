The Witcher, nella stagione 2 ci saranno anche i giovani Geralt e Vasemir?

Le riprese di The Witcher sono appena terminate, ma in attesa di conoscere la data di uscita dei nuovi episodi in arrivo nel 2021, sono ancora molte le informazioni che non sappiamo sull'atteso ritorno di Geralt di Rivia su Netflix.

Tuttavia, grazie a un nuovo report di Redanian Intelligence, fan site solitamente ben informato su tutto ciò che riguarda il Continente, sono emerse delle importanti novità per quanto riguarda il cast. Nello specifico, il sito afferma che la produzione avrebbe ingaggiato gli attori Alexander Squires e James Baxter (nelle foto in calce) per vestire rispettivamente i panni delle versioni da giovani di Geralt e Vesemir in delle scene flashback.

Per chi non lo sapesse, Vesemir è il più anziano ed esperto degli strighi, un affascinante reliquia della Golden Age, nonché una figura paterna per il personaggio di Henry Cavill. Essendo uno dei pochi sopravvisuti al Massacro di Kaer Morhen, la carneficina che ha sterminato quasi tutti Witcher, è estremamente protettivo nei confronti degli strighi rimasti, che vede come una comunità a rischio in cerca di gloria nella lotta contro dei mostri.

Cosa vi aspettate da queste sequenze incentrate sul passato degli strighi? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altri anticipazioni sul cast, vi rimandiamo alla possibile presenza di Eredin in The Witcher 2.