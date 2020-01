The Witcher stagione 2: i rumor parlano di provini in corso per il ruolo di Dijkstra

Dei rumor indicano che nella seconda stagione di The Witcher potremo vedere in scena anche il personaggio di Sigmund Dijkstra, la nota spia presente anche in The Witcher 3. Potrebbe essere coinvolto un attore noto per aver partecipato a Lo Hobbit.

La showrunner aveva parlato della possibilità di introdurre nuovi personaggi nella seconda stagione di The Witcher. Non si era però sbottonata riguardo all'identità di tali personaggi.

Ora, secondo un'indiscrezione apparsa su Redanian Intelligence (un sito creato appositamente per le news sulla serie Netflix incentrata sullo strigo), avrebbero avuto luogo dei provini per decidere a chi assegnare il ruolo di Dijkstra. Il sito faceva riferimento ad un video, poi rimosso, in cui era possibile vedere l'audizione per il ruolo.

L'attore a comparire in video era Graham McTavish, famoso per aver interpretato il nano Dwalin nella trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson.

Inoltre, volendo seguire il rumor, nel video compariva anche il copione con le battute, nel quale era possibile leggere di una conversazione tra il re Vizimir e il personaggio in questione basata sul tema delle spie. Nel mondo di The Witcher Dijkstra è a capo dei servizi segreti di Redania e, anche se nel copione il nome di Dijkstra non compariva esplicitamente ed era sostituito con un generico "David", sembrerebbe proprio che gli indizi si riferiscano a lui.

Non sappiamo se McTavish sia riuscito ad ottenere la parte, ma potrebbe essere interessante vederlo in quel ruolo.

Non è l'unica notizia riguardante il cast della serie: la showrunner ha parlato della possibile presenza di Mark Hamill come Vesemir in The Witcher 2.