The Witcher, la stagione 2 sconvolgerà completamente le vite di Yennefer e Ciri

Intervistate da Den of Geek, la showrunner Lauren S. Hissrich e le protagoniste Anya Chalotra e Freya Allan hanno anticipato il ruolo di Yennefer e Ciri nell'attesa seconda stagione di The Witcher, in arrivo su Netflix il prossimo dicembre.

"Sappiamo che incontrerà Ciri in questa stagione, il che è emozionante" ha detto l'interprete di Yennefer sul suo personaggio. "La cosa bella è che abbiamo stabilito il suo background nella prima stagione e ora penso che le scelte che prenderà nella seconda avranno ancora più impatto sulle persone e, si spera, saranno in grado di entrare in empatia con esse."

Pur senza svelare troppo, Anya Chalotra ha poi raccontato qualche dettaglio sull'evoluzione di Yennefer: "Farà alcune alleanze improbabili, e quelle alleanza cambieranno davvero il suo modo di pensare. Tutte le esperienze che avrà nella seconda stagione la cambieranno davvero, e vedrete questi cambiamenti. Mi dispiace non poter parlarne di più, ma sarebbe uno spoiler raccontare tutto ciò che accadrà fin dall'inizio."

Il maggiore cambiamento lasciato intravedere dal trailer ufficiale di The Witcher 2 riguarda però Ciri, il cui ruolo nella nuova stagione è stato anticipato dalla showrunner Lauren S. Hissrich: "Parte del viaggio di Ciri e Geralt passa dall'addestramento per diventare Witcher. Freya mi mandava video di se stessa che imparava a combattere con la spada prima che iniziassimo la produzione della seconda stagione e il team degli stuntman è rimasto stupito perché ha un talento naturale."

Ha poi condiviso il suo entusiasmo anche la stessa Allan: "È stato emozionante perché nella prima stagione mi sembrava solo di correre, correre e correre e pensavo: 'Voglio una scena!'. Abbiamo chiacchierato molto con Lauren riguardo alla scene. Mio Dio. A volte ne abbiamo parlato per un giorno intero."

Vi ricordiamo che i nuovi episodi della serie debutteranno su Netflix il prossimo 17 dicembre. Intanto, The Witcher è stata candidata ai Saturn Awards.