The Witcher, la stagione 3 si farà attendere ancora per molto? Ecco tutto ciò che sappiamo

The Witcher 2 ha conquistato Netflix e i fan non vedono l'ora di scoprire quando potremo vedere i nuovi episodi della serie fantasy tratta dai libri di Andrzej Sapkowski. Ma quanto dovremo ancora aspettare?

La terza stagione di The Witcher è stata già annunciata nei mesi scorsi al TUDUM ma i tempi di produzione non sono ancora stati chiariti. Per il momento sappiamo solo che gran parte della sceneggiatura è stata già realizzata dalla solita Lauren S. Hissrich, che ha anche curato le prime due stagioni dello show targato Netflix.

Sembra dunque improbabile che The Witcher 3 possa arrivare prima della fine del 2022. La data più attendibile per il momento sembra essere il 2023, considerato anche che tra la prima e la seconda stagione sono trascorsi quasi due anni, non solo a causa della pandemia ma, anche per via dei lavori di produzione e post-produzione.

Sicuramente nei prossimi episodi verrà ulteriormente approfondita la storia di Ciri, diventata sempre più complessa dopo quanto accaduto nel corso delle puntate che sono state diffuse a partire dello scorso dicembre in streaming. Cosa vi aspettate dalla stagione 3 di The Witcher? Diteci come sempre la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui in basso.