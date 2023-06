The Witcher: la Stagione 3 è stata divisa in due parti per colpa di Stranger Things!

Come ormai è noto a tutti, la Stagione 3 di The Witcher sarà divisa in due blocchi di episodi che verranno distribuiti su Netflix separatamente a distanza di un mese l'uno dall'altro, il primo dei quali questo weekend. La ragione dietro la divisone in due della stagione è ovviamente economica e una spinta decisiva è arrivata da Stranger Things.

Inizialmente, i produttori dello show non avevano mai avuto l'intenzione di dividere la prossima stagione in due parti, o volumi, ma questa decisione è stata presa quando l'ultima stagione di Stranger Things è stata diffusa in streaming; questo è avvenuto mentre la serie fantasy con Henry Cavill protagonista era ancora in fase di riprese.

Collider ha riportato la notizia dopo che questa è stata rivelata durante un incontro con la stampa per lo show, con i produttori esecutivi della serie Steve Gaub e Tomek Baginski che hanno dichiarato:

"Fortunatamente, mentre eravamo in produzione è uscito Stranger Things, che è stato distribuito in due volumi. Per noi è stato molto interessante, perché non si può godere di un cliffhanger a metà stagione in una serie in streaming che esce tutta in una volta, e l'intenzione era che i fan godessero di questa esperienza. Quindi, per noi, si trattava più che altro di decidere con quale episodio interrompere. Netflix era assolutamente d'accordo e credo che sarà divertente per i nostri fan, perché in questo modo l'esperienza sarà un po' più lunga del previsto e potremo vivere un'estate da Witcher completa".

Ormai mancano solo pochi giorni al debutto della prima parte di questa Stagione 3 di The Witcher, che rappresenterà anche l'ultima possibilità di vedere Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, dato che il personaggio sarà ereditato da Liam Hemsworth per The Witcher 4, dopo l'addio dell'ex-Superman.

La prima parte di The Witcher 3 debutterà il 29 giugno prossimo, mentre la seconda è prevista per il 27 luglio 2023.