The Witcher: nella Stagione 3 Jaskier avrà un interesse amoroso (o anche più di uno!)

Con l'interesse dei fan ormai tutto incanalato verso la vicenda che ha portato all'addio di Henry Cavill e il passaggio del testimone a Liam Hemsworth per il suo ruolo, si è parlato effettivamente molto poco degli altri personaggi di The Witcher. In una nuova intervista, però, Joey Batey ha parlato di quello che accadrà al personaggio di Jaskier.

Durante una recente intervista con GamesRadar, realizzata in occasione del debiutto di The Witcher: Blood Origin su Netflix, Batey ha anticipato ciò che il pubblico dovrebbe aspettarsi dalla prossima stagione di The Witcher, affermando che saranno gli episodi più intensi della serie fantasy finora. La star di The Witcher ha anche rivelato che Jaskier avrà almeno un interesse amoroso, o forse anche di più, nella terza stagione.

"Per me, quando ho letto per la prima volta le sceneggiature, ho pensato fossero le migliori che avevamo fatto finora. Ci sono alcune cose tratte dai libri che credo piaceranno molto ai fan. E alcuni momenti chiave molto belli e molto epici. Jaskier avrà anche un interesse amoroso, forse più di uno".

Sebbene gli eventi di The Witcher: Blood Origin si svolgano principalmente 1.200 anni prima della serie principale, il prequel inizia con una scena su un campo di battaglia ambientata dopo la seconda stagione di The Witcher. A questo punto, Jaskier è già noto come il Sandpiper, un contrabbandiere che ha contribuito a salvare gli Elfi dall'esercito Temeriano e ha conquistato il favore degli Scoia'tel. Proprio quando sta per andare incontro a una morte certa, il tempo si ferma misteriosamente intorno a Jaskier e viene salvato da una creatura mutaforma nota come Seanchaí, che affida al bardo un'importante missione.

Da quel momento in poi, Jaskier dovrà ascoltare la storia della Leggenda dei Sette, della Congiunzione delle Sfere e della creazione del primo Witcher, che è l'argomento principale della serie prequel. Inquadrando The Witcher: Blood Origin come una storia raccontata a Jaskier, è chiaro che questi eventi sono cruciali per la storia del bardo, soprattutto perché potrebbe essere un discendente di Éile, e per definire lo scopo di Jaskier nella terza stagione di The Witcher.

Per questo, potete scoprire la scena post-credit di Blood Origin e cosa svela su The Witcher 3. In queste ore, la showrunner della serie ha anticipato qualche dettaglio sul destino di Geralt nella Stagione 3.