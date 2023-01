The Witcher, la Stagione 3 sarà 'quella più fedele ai libri di sempre'

La showrunner di The Witcher aveva già dichiarato nelle scorse settimane come la Stagione 3 sarà tra quelle che si avvicineranno maggiormente al materiale originale, ovvero i libri di Andrzej Sapkowski. Nel corso di una nuova intervista, è tornata a ribadire lo stesso concetto cercando di essere ancora più specifica in merito. Ecco cosa ha detto.

Nell'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, la showrunner Lauren Hissrich ha parlato di come la terza stagione adatterà in gran parte il romanzo Time of Contempt.

"La cosa interessante è che la terza stagione, per me, è la cosa più vicina ai libri che abbiamo mai fatto in termini di adattamento. Ovviamente, non trasporre tutte le pagine, ma Time of Contempt ci ha fornito tanti grandi momenti d'azione, svolte di trama, momenti di definizione dei personaggi, ed enormi rivelazioni per quel che riguarda il cattivo. C'era così tanto su cui lavorare che siamo riusciti a rimanere molto fedeli al libro".

Le deviazioni dello show dal materiale di partenza sembrano siano state una fonte di frustrazione per la star della serie Henry Cavill. L'attore è un grande fan dei libri, lo era ancora prima di entrare a far parte della serie, e spesso si è battuto per includere più elementi tratti da essi nello show. Nella seconda stagione, l'attore ha effettivamente inserito dei dialoghi tratti dai libri, nonostante non fossero previsti dal copione. Durante un'intervista con Marcin Zweirzchowski, Cavill ha dichiarato di "non aver avuto voglia di discutere a lungo se potevo aggiungere questo pezzo da qualche parte. Quindi l'ho fatto e basta, ho pronunciato le parole davanti alla macchina da presa e sono stato pronto ad affrontarne le conseguenze".

Nel corso di una precedente intervista, sempre Hissrich ha ipotizzato una possibile divisione in due parti per The Witcher 3.

La terza stagione di The Witcher uscirà nel corso di quest'anno. Su queste pagine potete recuperare la recensione di The Witcher Blood Origin.