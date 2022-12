The Witcher: la stagione finale di Henry Cavill sarà divisa in due parti?

Mentre continuano ad emergere nuovi dettagli sulla terza stagione di The Witcher, che sarà l'ultima iterazione della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, la creatrice dello show Netflix Lauren S Hissrich ha concesso una nuova intervista promozionale a Collider.

Durante la chiacchierata, nella quale la Hissrich era affiancata da Declan De Barra, che con lei ha creato il prequel spin-off The Witcher: Blood Origin, Collider ha provato a saperne qualcosa di più sui piani di Netflix per distribuzione della prossima stagione di The Witcher, che al momento non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma solo una generica finestra per l'estate 2023. Nello specifico, l'intervistatore ha provato a scoprire se Netflix distribuirà The Witcher 3 in due parti, seguendo ad esempio il modello utilizzato qualche mese fa con la stagione 4 di Stranger Things, e Lauren S Hissrich ha dichiarato:

“Non ne abbiamo ancora discusso, ma visto quanto è flessibile il panorama del mondo dello streaming non credo che l'uscita in due parti sia un'eventualità da escludere a priori. Naturalmente, la data di lancio sarà dettata dalla nostra soddisfazione nei confronti del prodotto finito, perché pubblicheremo la stagione solo quando sarà finita al cento per cento e non ne saremo orgogliosi al cento per cento. Manca ancora molto tempo, circa otto mesi, prima dell'uscita della terza stagione di The Witcher. Vedremo cosa succederà...".

