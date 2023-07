The Witcher, quante saranno le stagioni senza Henry Cavill?

Ormai è ufficiale il fatto che Henry Cavill abbandonerà The Witcher alla fine della terza stagione. Al suo posto Liam Hemsworth, che dovrebbe sostituirlo nei panni di Geralt di Rivia. Ma esattamente per quante stagioni lo farà?

Al momento sembra chiaro che una stagione intera senza Henry Cavill ci sarà, cioè la quarta di The Witcher su Netflix. Quarta stagione che è già stata confermata dalla piattaforma, quindi abbiamo la certezza, salvo clamorosi dietrofront, che almeno una con Hemsworth al posto di Cavill ci sarà. E poi?

Ve lo raccontavamo nel nostro articolo che The Witcher su Netflix è prossimo al collasso, e infatti sembra che la Grande N voglia girare la stagione quattro e la stagione cinque back-to-back, in modo da ridurre i costi e averle pronte assieme. Alcuni insider dicono anche che la quinta stagione potrebbe essere l'ultima per lo show, che sicuramente subirà il contraccolpo della perdita di Henry Cavill.

Sembra tutto un grande piano di "damage control" da parte di Netflix, che si era detta entusiasta della scelta di Liam Hemsworth nonostante i fan della serie non abbiano accolto la notizia con altrettanta felicità. Perciò stando alle ultime indiscrezioni potremmo vedere due stagioni di The Witcher senza Henry Cavill, al netto di eventuali crolli verticali per la quarta e quindi di una cancellazione preventiva della quinta.

Perché sebbene Netflix possa decidere di girare le due stagioni assieme, una volta terminata la quarta e con un eventuale abbassamento considerevole degli ascolti, potrebbe anche scegliere di non chiudere la quinta con post-produzione e tutti i costi oltre le riprese, per evitare di perdere ancora soldi se il prodotto dovesse andare male come in tanti si aspettano.

La domanda vera è: quale sarà il destino del Geralt di Henry Cavill alla fine di The Witcher? Lo scopriremo il 27 luglio quando arriveranno le prossime puntate a chiudere la terza stagione. Da quel momento in poi staremo a vedere.

E voi che ne pensate? Quante stagioni di The Witcher vorreste ancora? Fatecelo sapere nei commenti!