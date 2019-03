The Witcher: Steve Wall di Vikings entra nel cast della serie Netflix

L'attore Steve Wall, celebre principalmente per la sua partecipazione alla fortunata serie tv Vikings, ha raggiunto Henry Cavill nella nuova serie televisiva Netflix The Witcher, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi giorni, come vi abbiamo mostrato negli scatti trapelati dal set.

E' stato lo stesso attore ad annunciare il suo ingresso nel cast del progetto, pubblicando sul proprio account Instagram una foto che lo ritrae con indosso il costume di scena, durante una pausa dalle riprese. Come al solito, potete visionare lo scatto in calce all'articolo.

L'attore, che nella serie Vikings ha interpretato il personaggio di Einar, nella serie Netflix vestirà i panni di Boholt, il leader di un gruppo di cacciatori di mostri noti come Crinfrid Reavers.

Ricordiamo che la prima stagione di The Witcher sarà composta da otto episodi, tutti scritti dalla showrunner Lauren S. Hissrich. Nelle intenzione della compagnia di streaming on demand Netflix, lo show proverà a rimpiazzare Game of Thrones e rubare il cuore di tutti quei fan che al termine della serie HBO rimaranno orfani della loro dose di fantasy adulto: come ha in precedenza dichiarato la Hissrich, infatti, The Witcher sarà vietata ai minori, cosa che ovviamente suggerisce una fedeltà assoluta ai romanzi originali dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, che come sappiamo hanno già ispirato la celebrata serie di videogame prodotti da CD Projekt RED.

The Witcher arriverà sulla piattaforma di streaming on demand Netflix nel corso dei prossimi mesi, presumibilmente tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.