The Witcher: la storia e le origini di Kaer Morhen, la dimora di Geralt

L'attesa è alle stelle per l'uscita della seconda stagione di The Witcher, la serie Netflix adattamento della saga di Geralt di Rivia. I fan non vedono l'ora di scoprire quali saranno le nuove avventure che ci aspetteranno, e una parte fondamentale del prossimo ciclo di episodi si svolgerà nella famosa Kaer Morhen, la dimora degli strighi.

Per celebrare la serie, in attesa del suo ritorno, abbiamo trattato di diversi approfondimenti e FAQ utili, come per esempio un focus su quando potrebbe uscire The Witcher 2, oppure le origini di Geralt di Rivia in The Witcher, o anche quanti anni ha lo strigo Geralt in The Witcher. E se proprio recentemente abbiamo scovato un riferimento a Kaer Morhen nelle immagini uscite dal set di The Witcher 2, oggi parleremo proprio di uno dei luoghi dove avverranno le vicende della prossima stagione dello show ideato da Lauren S. Hissrich.

Come detto poc'anzi, Kaer Morhen è l'antico maniero ove i Witcher erano sottoposti al loro duro addestramento, e dove subivano le loro mutazioni, per affrontare i mostri e le creature che popolano il Continente. Il nome del luogo deriva dalle parole in Lingua Antica Caer a'Muirehen, che significano Antica Fortezza Marina. La fortezza si trova tra le montagne situate nel regno di Kaedwen.

Abbiamo usato il verbo al passato quando abbiamo detto che i Witcher venivano addestrati e subivano le mutazioni, perché la pratica con il tempo si è estinta, in quanto gli strighi vennero perseguitati, in quanto ritenuti un abominio, e proprio il castello di Kaer Morhen venne attaccato, portando alla morte numerosi Witcher. Attualmente, solo Vesemir ci vive stabilmente, e alcuni strighi si recano al castello per riposarsi tra una missione e l'altra, specialmente durante l'inverno.

Kaer Morhen è davvero difficile da raggiungere: vi si può arrivare solamente passando attraverso un sentiero molto stretto, che viene chiamato "La Pista". La strada per giungere alla fortezza è colma di ostacoli, e gira intorno al castello di Kaer Morhen: veniva utilizzata dagli strighi durante gli addestramenti per esercitarsi nella corsa e nella respirazione. I giovani strighi le avevano dato un loro soprannome, diverso dal nome ufficiale de "La Pista": infatti, quella strada da loro veniva chiamata il Tribolo.

E ora è il vostro turno: conoscevate la storia della fortezza di Kaer Morhen in The Witcher? Siete curiosi di vedere come si svolgerà l'addestramento di Ciri (Freya Allan) nel castello? Per farcelo sapere, come sempre, basta un bel commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e al quale risponderemo con enorme piacere!