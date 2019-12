The Witcher supera The Mandalorian e diventa la serie più richiesta del mondo

Continuano le buone notizie per i fan dello strigo Geralt: mentre i libri di The Witcher sono tra i più venduti su Amazon, un'analisi di Parrot Analytics rivela che lo show è tra i più richiesti del mondo.

La notizia viene riportata da Business Insider che rivela come lo show di Netflix sia riuscito a battere anche l'agguerrita concorrenza di The Mandalorian, presente su Disney+ e recentemente conclusosi. Lo studio è stato fatto prendendo in considerazione la variabile "demand expressions", misura standard che calcola la voglia, l'impegno e il numero di visualizzazioni di una serie. Nella settimana di dicembre che va dal 22 al 28 The Witcher ha raggiunto la cifra di 127 milioni di demand expressions, mentre The Mandalorian è rimasto fermo 115 milioni.

La serie sul cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal aveva a sua volta superato Stranger Things, ma a nulla è valsa la popolarità del mondo di Guerre Stellari contro i personaggi nati dalla penna di Andrzej Sapkowski. Sembra quindi che il 2019 si sia chiuso alla grande per Netflix, pronto a sfidare alla pari il servizio streaming di Disney.

Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione della puntata finale di The Witcher, serie che nonostante qualche difetto è stata molto apprezzata dai fan dello strigo.