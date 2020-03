The Witcher: svelate le nuove copertine dei romanzi di Andrzej Sapkowski

In attesa di novità sulla produzione della seconda stagione di The Witcher interrotta a causa dell'emergenza Coronavirus, possiamo consolarci con le copertine delle nuove edizioni della saga letteraria svelate in anteprima dalla Casa Editrice Nord sul proprio profilo Facebook.

Le immagini, che potete trovare nel post in calce alla notizia, offrono un primo sguardo alle copertine delle nuove versioni de La Torre della Rondine, La Signora del Lago e La Stagione delle Tempeste, rispettivamente i capitoli 6,7 e 8 della Saga di Geralt di Rivia scritta da Andrzej Sapkowski.

Come è possibile vedere sul sito ufficiale della casa editrice, le nuove edizioni degli ultimi tre romanzi di The Witcher saranno disponibili in libreria dal prossimo 7 maggio.

Le riprese di The Witcher 2, lo ricordiamo, sono bloccate a tempo indefinito come quelle di Stranger Things 4, The Falcon and The Winter Soldier e molti altri show per via dell'emergenza sanitaria, e al momento non è ancora chiaro quando i lavori potranno proseguire e se ciò influirà sulla data di uscita su Netflix. Una delle new entry più attese del cast di The Witcher, Kristofer Hivju, è inoltre risultato positivo al Coronavirus.

