The Witcher: svelato un dettaglio per l'aspetto di Yennefer mai utilizzato

Durante la prima stagione di The Witcher, abbiamo potuto ammirare una convincente Anya Chalotra nei panni della maga Yennefer. L'attrice, in origine, avrebbe dovuto avere anche un particolare dettaglio sul corpo, che successivamente è stato scartato.

Tra i motivi che hanno portato al successo di The Witcher, si può probabilmente fare riferimento alle prove fornite dagli attori, come quella di cui si è resa protagonista l'attrice britannica, che recentemente ha anche rivelato la grande sfida nell'interpretare Yennefer.

Originariamente, però, la responsabile del make up della serie, Csilla Blake-Horváth, che si è occupata del look di tutti gli attori, fatta eccezione per Henry Cavill, ha dichiarato che per l'aspetto del personaggio interpretato da Chalotra aveva pensato di realizzare una voglia sul viso. L'idea, poi, è stata scartata, come sottolineato dal suo intervento durante l'ultimo podcast dedicato a The Witcher:

"In origine avevamo parlato di una voglia sul suo viso, di cui ho sviluppato anche un design grafico. Successivamente, però, per via della gobba e della protesi dentale, la voglia, senza contare la parrucca, sarebbe risultata eccessiva per una persona".

The Witcher è disponibile all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix, dallo scorso 20 dicembre. Ai fan del celebre Geralt di Rivia, farà piacere sapere che la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.