The Witcher, il tempismo di Michelle Yeoh: 'Amo la serie grazie a Henry Cavill'

Il forfait di Henry Cavill a partire dalla quarta stagione di The Witcher ha colto di sorpresa tutti i fan dello show ispirato all'universo di Andrzej Sapkowski, ma non solo loro: tra i più grandi fan dell'attore (ormai quasi ex) di Geralt Di Rivia troviamo infatti una delle protagonista di The Witcher: Blood Origin.

Stiamo parlando di Michelle Yeoh: apparsa nel nuovo trailer di The Witcher: Blood Origin, l'attrice di Everything Everywhere All at Once ha infatti ammesso di essersi innamorata della storia di Geralt e di tutto ciò che gira intorno al nostro strigo proprio grazie alla performance della star di Justice League.

"Henry ha fatto un lavoro fantastico con lo show, ha fatto sì che The Witcher prendesse vita, e noi tutti amiamo la serie. Io amo la serie grazie a Henry. Ma ora staremo a vedere, io penso che Liam [Hemsworth] farà comunque grandi cose. C'è sempre un buon motivo per guardare avanti" sono state le parole di Michelle Yeoh.

Un tempismo non dei migliori, considerata la ferita ancora aperta per l'abbandono di Cavill: la fiducia in Liam Hemsworth, però, non manca, e questo lascia certamente ben sperare. Cambi di guardia a parte, intanto, dopo il trailer i fan si chiedono quale sarà il ruolo di Jaskier in The Witcher: Blood Origin.