The Witcher: la terza stagione si farà, si attende l'annuncio di Netflix

Prima ancora che finisca la produzione della seconda stagione, Netflix avrebbe autorizzato i lavori per la terza stagione di The Witcher. Dopo il successo del primo ciclo di episodi Netflix ha ordinato subito la seconda stagione, attualmente in lavorazione dopo l'interruzione e il conseguente lockdown causato dalla pandemia di Coronavirus.

Secondo quanto riporta Redanian Intelligence, una terza stagione dello show è stata aggiunta al database di Writers Guild of America, confermando l'ufficiosità del progetto in attesa della nota ufficiale di Netflix.

Difficilmente il colosso dello streaming si farà sfuggire qualche dettaglio ma potremmo aspettarci qualche dichiarazione dalla showrunner Lauren Hissrich per avere aggiornamenti direttamente dalla produzione dello show.



The Witcher è stata creata da Lauren Schmidt Hissrich ed è basata sulla Saga di Geralt di Rivia, scritta dall'autore polacco Andrzej Sapkowski.

Protagonista dello show è la star di Justice League, Henry Cavill, noto in tutto il mondo per il ruolo di Clark Kent/Superman.

La produzione della seconda stagione si è rallentata a causa della positività al COVID-19 di Kristofer Hivju, interprete di Nivellen.

The Witcher vanta già due prequel in cantiere; il film d'animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie The Witcher: Blood Origin.



