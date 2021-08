The Witcher e The Last of Us, ecco quanto guadagnano Henry Cavill e Pedro Pascal

In un recente report, Variety ha svelato i compensi degli attori più pagati della televisione americana, compresi i protagonisti di due tra la serie TV più seguite e attese dagli amanti dei videogiochi: The Witcher e The Last of Us.

Stando a quanto rivelato dalla rivista, Henry Cavill sta ricevendo da Netflix €400.000 ad episodio per vestire i panni di Geralt di Rivia nello show basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski, mentre HBO ha sta pagando Pedro Pascal ben $600.000 a puntata per interpretare Joel. Cifre piuttosto alta che però non stupiscono affatto data la caratura dei due attori e i budget stellari delle due produzioni, soprattutto della seconda, per cui si parla di una spesa prevista di $100 milioni per la sola prima stagione.

Dopo il successo ottenuto al debutto nel 2019, lo ricordiamo, The Witcher si preparata a tornare su Netflix il prossimo 17 dicembre con un secondo arco narrativo che vedrà anche il ritorno delle co-star Anya Chalotra (Yennefer) e Freya (Allan). Lo scorso 23 agosto è inoltre arrivata in streaming The Witcher: Nightmare of the Wolf, spin-off anime incentrato sull'origine di Vesemir.

Per quanto riguarda The Last of Us, invece, ad accompagnare Pascal troveremo Bella Ramsey e Gabriel Luna rispettivamente nei panni di Ellie e Tommy. In attesa di mettere gli occhi sulle prime immagini ufficiali, vi lasciamo a tutte le novità sulla serie di The Last of Us.