The Witcher e The Mandalorian sono molto simili secondo un fan: ecco perché

Sia The Mandalorian che The Witcher hanno debuttato quest'anno sulla scena televisiva. Un fan mette in evidenza i punti in comune tra le due produzioni, simili soprattutto per il ruolo di un personaggio.

A pensarci bene i punti in comune tra le due serie sono moltissimi e ciò ha stuzzicato la curiosità dei fan: c'è stato addirittura chi ha creato un artwork che unisse il protagonista di The Witcher a quello di The Mandalorian e chi invece si è lanciato in analisi riguardo i punti in comune.

Un fan nominato Radonda su Reddit, in particolare, ha messo in luce un punto di contatto che potrebbe essere sfuggito ai più. Si tratta del personaggio di The Child noto come Baby Yoda, che potrebbe essere ricondotto al ruolo che ha Ciri in The Witcher. Entrambi i personaggi sono in qualche modo dei figli adottivi che devono essere trovati e accuditi dai rispettivi protagonisti. Questi ultimi sono caratterizzati come figure forti e di poche parole, ma in entrambi i casi deviano dalle loro professioni legate alla caccia per la salvezza dei giovani personaggi.

C'è poi da notare che sia The Child sia Ciri, sebbene abbiano età diverse, sono giovani inconsapevoli circa la reale portata dei poteri che posseggono. Hanno qualcosa di speciale, ma ancora non sanno come controllarlo e le loro abilità escono allo scoperto soltanto in momenti particolarmente critici. È possibile che nella seconda stagione di entrambe le serie <strong>riusciranno a trovare la loro strada</strong> proprio grazie a Geralt e al mandaloriano.

Nel frattempo Freya Allen ha raccontato di come sia riuscita a preparare una scena importante con protagonista Ciri.

Cosa ne pensate? Le due serie vi sembrano abbastanza simili? Quali altri punti in comune potrebbero esserci?