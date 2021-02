The Witcher, si torna a Cintra! Nella seconda stagione rivedremo i genitori di Ciri

Cintra non se l'è passata benissimo durante la prima stagione di The Witcher: la città di Ciri è stata praticamente rasa al suolo nei drammatici istanti in cui la nostra piccola principessa si mette in viaggio alla disperata ricerca di Geralt, dicendo per sempre addio a sua nonna e alla sua vecchia vita.

Il personaggio di Freya Allan potrà ora finalmente mettersi in viaggio con il nostro Geralt e ricevere il suo addestramento: il muovere qualche passo in direzione del futuro, però, non implica l'aver chiuso per sempre i conti con il passato, che infatti si ripresenterà in più di un'occasione durante questi nuovi episodi.

Secondo quanto riportato dal sito Redanian Intelligence, infatti, nel corso della seconda stagione di The Witcher assisteremo ad alcune scene flashback ambientate proprio a Cintra in cui, a quanto pare, ritroveremo anche i genitori di Ciri: in questi giorni sono infatti stati avvistati sul set Bart Edwards e Gaia Mondadori, gli attori che dovrebbero dar volto proprio a Duny e Pavetta.

E voi? Siete ansiosi di ritornare nel continente di The Witcher? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito della piccola compagna di viaggio di Geralt, intanto, ecco spiegato il potere di Ciri in The Witcher; vediamo, invece, quanto manca all'uscita dei nuovi episodi di The Witcher.