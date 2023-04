The Witcher, il trailer della terza stagione arriva domani! La conferma nel nuovo poster

Sì, lo sappiamo: l'addio di Henry Cavill è stato un duro colpo per molti, ma siamo certi che siate comunque in tanti ad aspettare con trepidazione l'arrivo della terza stagione di The Witcher, anche per poter salutare in maniera degna il nostro Geralt Di Rivia che, a breve, farà la sua comparsa in nuovo trailer.

Già, perché durante la giornata di domani dovrebbe finalmente fare il suo esordio il trailer di quella che ci è stata annunciata come la più fedele delle stagioni di The Witcher: tra poche ore potremo quindi finalmente dare uno sguardo ai nuovi episodi della serie Netflix, cercando per un attimo di dimenticare il fatto che il nostro witcher del cuore avrà a breve un nuovo volto.

Ad annunciarlo è stata Netflix stessa: sui profili social ufficiali della serie è infatti apparso in queste ore un nuovo poster che ritrae la nostra strana famiglia al completo, con Geralt, Ciri e Yennefer stretti in un abbraccio al quale non possiamo che immaginare di unirci, ma che soprattutto presenta la ben poco ambigua caption "tenete duro, fino a domani".

L'esordio di questa chiacchieratissima terza stagione, insomma, si fa sempre più vicino: continuerete a seguire lo show nonostante tutto? Fatecelo sapere nei comenti! Andrzej Sapkowski, intanto, è apparso poco entusiasta del The Witcher di Netflix.