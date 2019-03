The Witcher: trapelate tantissime immagini dal set

Le riprese della serie televisiva di The Witcher prodotta da Netflix continuano a gonfie vele, come dimostrato anche dalle recenti foto scattate sul set e trapelate online.

Se siete fan dei set cinematografici e televisivi e di cosa accade dietro le quinte di una produzione, potete ammirare gli scatti in calce all'articolo. Entrambe le location sorgono nelle Isole Canarie, dove attualmente si stanno svolgendo le riprese di alcuni episodi della prima stagione dello show.

Nella serie televisiva di The Witcher Geralt, un pericoloso cacciatore di mostri, fatica a trovare il proprio posto in un mondo in cui la gente si rivela essere più spietata delle stesse creature che affronta.



Nei panni dello strigo Geralt di Rivia ci sarà l’attore Henry Cavill (L’Uomo d’Acciaio), mentre il resto del cast è composto da Joey Batey (Jaskier), Freya Allan (Ciri), Millie Brady (Principessa Renfri), MyAnna Buring (Tissaia), Tom Canton (Filavandrel), Anya Chalotra (Yennefer), Eamon Farren (Cahir), Björn Hlynur Haraldsson (Eist) e l’attore Adam Levy (Mousesack).

La prima stagione dell’opera, che al momento non ha ancora una data di distribuzione, sarà composta da otto episodi. Gli episodi in questione saranno diretti da Alik Sakharov (Il Trono di Spade, Ozark), Charlotte Brändström (Counterpart) ed Alex Garcia Lopez (The Punisher, Daredevil).



La sceneggiatura, invece, è stata curata da Declan De Barra, Beau DeMayo, Haily Hall, Jenny Klein, Sneha Koorse e Michael Ostrowski.