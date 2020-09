The Witcher: le ultime novità dal set, come procedono i lavori sulla Stagione 2?

Un prodotto tra i più attesi su Netflix è la seconda stagione di The Witcher. Dopo il successo avuto con il primo ciclo di episodi, la produzione è tornata da settimane al lavoro sul set, dopo il lockdown per la pandemia di COVID-19 e, nonostante un personaggio importante abbia abbandonato il set di The Witcher 2, i lavori procedono senza sosta.

Con Henry Cavill impegnato a promuovere il suo nuovo film Enola Holmes, ci ha pensato la showrunner Lauren S. Hissrich a fornirci un aggiornamento sulle riprese della serie.

Tramite un post su Instagram, infatti (che potete trovare in calce alla notizia), la scrittrice ci ha mostrato una bellissima foto dei dintorni di una delle location che sono state usate per il set della serie, alle prime luci dell'alba. La didascalia recita:

"Prima dell'alba, lunedì sulla M4. ♥️⚔️🐺"

Con ogni probabilità, alcune delle scene girate sono avvenute nei dintorni della Motorway M4, una delle autostrade più famose d'Inghilterra.

Recentemente, la Hissrich aveva dichiarato di aver completato le riprese dei due episodi diretti da Stephen Surjik, e che pochi giorni fa una delle scene più importanti che ha coinvolto Geralt, Vesemir, Ciri, Lambert e diversi altri membri del cast è stata girata. Pensiamo che potrebbe trattarsi della battaglia di Kaer Morhen, già da tempo anticipata.

Al momento, il cast è rimasto composto, oltre che dai protagonisti Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra, dai ritorni di Joey Batey nei panni di Ranuncolo, MyAnna Buring (Tissaia), Therica Wilson-Read (Sabrina) e Anna Schaffer (Triss Merigold). Inoltre farà la sua apparizione anche Kristofer Hivju, il Tormund di Game of Thrones, in almeno un episodio della serie.

Mentre attendiamo ulteriori novità dal set (magari con qualche scatto dei protagonisti), la notizia del nuovo ingresso nel cast dell'attore svizzero Basil Eidenbenz completa al momento il gruppo di attori che prenderanno parte alla serie, che attualmente ha come data di uscita prevista un generico 2021.

Cosa vi aspettate dalla prossima stagione di The Witcher? Fatecelo sapere nello spazio commenti!