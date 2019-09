The Witcher: vediamo una nuova foto di Henry Cavill nelle vesti di Geralt

Mentre continuano a succedersi voci, rumor e leak sulla data di uscita di The Witcher, la produzione dell'attesa serie TV continua. Netflix ha anche deciso di condividere una foto inedita con protagonista Henry Cavill, nei panni del famoso cacciatore di mostri Geralt.

L'immagine sembra far parte della serie di foto promozionali scattate alle Isole Canarie che avevamo visto durante il San Diego Comic-Con, ma ci permette di analizzare meglio l'equipaggiamento del witcher. Come potete notare l'armatura è quella classica presente in molte rappresentazioni, ma il vero focus è sulla spada: in particolare la decorazione presente sulla guardia dell'arma, un cerchio dorato con dei rilievi e quelle che sembrerebbero delle pietre incastonate. Nonostante tutto si tratta pur sempre di un'arma da guerriero, come si può vedere dalla lama molto affilata e dall'elsa semplice che permette di tenere salda la presa sulla spada mentre si combatte contro mostri o banditi.

Non conosciamo ancora la data di uscita della serie, anche se più fonti affermano che sarà disponibile negli ultimi mesi del 2019. Ricordiamo che comunque l'autore di The Witcher sarà presente al Lucca Comics, chissà magari per l'occasione sarà presentato un nuovo trailer oppure potremo scoprire quando saranno disponibili gli episodi dell'atteso show ispirato ai libri scritti da Andrzej Sapkowski.