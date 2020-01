The Witcher: vediamo le versioni moderne di Triss, Yen e Ciri in queste fan art

La showrunner aveva parlato dei cambiamenti previsti per alcuni costumi nella seconda stagione di The Witcher, ma di sicuro non aveva in mente modifiche così drastiche come quelle che possiamo osservare in questi artwork. Un fan ha donato a Tris, Yennefer e Ciri un look decisamente più moderno.

Ad aver disegnato le protagoniste di The Witcher è un ragazzo di nome Sam Yang (@samyangart su Twitter) e l'idea è sicuramente interessante. In genere siamo abituati a vedere le tre figure femminili che ruotano intorno a Geralt in abiti medievali, nel pieno rispetto della tradizione fantasy. Questa volta invece ci troviamo di fronte ad una nuova interpretazione, più moderna e più urbana.

Troviamo quindi una Ciri skater, con tanto di tavola e mazza da baseball sulle spalle; una Jennefer di Vangerberg in versione motociclista, con indosso un giubbotto di pelle e un casco nero a portata di mano; infine una Triss Merigold intenta ad allacciarsi i pattini. Dato il successo della serie tv non è difficile credere che questi schizzi riceveranno una grande popolarità, anche se, a giudicare dal design di Ciri e di Triss, l'artista sembra essersi ispirato più che altro al videogioco.

Chissà cosa combinerebbero le tre ragazze se vivessero davvero ai nostri giorni. Intanto Anya Chalotra e Freya Allen hanno parlato di Ciri e Jen nella serie di The Witcher.