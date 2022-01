The Witcher, quanti ne sono ancora in vita al termine della stagione 2?

Nel corso di questa stagione abbiamo avuto di conoscere alcuni nuovi strighi, e scoprire molte più cose sulla genesi di questa specie. Visto il cruento epilogo di The Witcher 2 una domanda ora sorge spontanea, quanti ne sono ancora in vita?

Questi nuovi episodi hanno introdotto ben quattro nuovi witcher, tutti parte del passato di Geralt, ma sfortunatamente la serie non ha dato loro abbastanza tempo e rilevanza nella storia per consentire al pubblico di conoscere in maniera ben approfondita le loro vicende. Oltre a Vesemir, la seconda stagione di The Witcher ha visto l'arrivo di Eskel (Basil Eidenbenz), Lambert (Paul Bullion) e Coën (Yasen Atour). Questi dovrebbero essere i giovani apprendisti sopravvissuti all'attacco a Kaer Morhen visto in The Witcher : Nightmare of the Wolf, ma la serie ha aggiunto altro. Quando Geralt e Ciri arrivano alla fortezza viene però precisato che qui sono presenti 10 witcher, a cui poi si aggiunge Eskel. In totale dunque (compreso Geralt) abbiamo un totale di 12 strighi.

Le cose si sono complicate nell'episodio finale della seconda stagione di The Witcher, quando una Ciri ora posseduta ha portato distruzione e morte a Kaer Morhen. Sotto il controllo di Voleth Meir, la ragazza ha ucciso Gwain, Everard e Merek, lasciando otto witcher a difendere Kaer Morhen. Vesemir in seguito afferma che altri due witcher - Vartok e Yrden - sono morti in battaglia e a uno senza nome è stata tagliata la testa. Alla fine della seconda stagione di The Witcher, quindi, sono rimasti circa cinque witcher (Geralt, Vesemir, Lambert, Coen e un altro personaggio sconosciuto).