The Witcher: la voce originale di Geralt sull'addio di Henry Cavill: 'Davvero triste'

Come abbiamo visto, l'addio di Henry Cavill a The Witcher ha lasciato tutti di stucco e i fan della serie Netflix in primis sono rimasti a dir poco sconvolti dalla decisone dell'attore di abbandonare il ruolo di Geralt di Rivia per lasciarlo nelle mani di Liam Hemsworth che ne prenderà il posto a partire dagli episodi della Stagione 4 dello show.

Doug Cockle, il doppiatore di Geralt di Rivia in The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt di CD Projekt Red, ha ora detto la sua sull'imminente uscita di Henry Cavill dall'adattamento televisivo di Netflix.

In una recente conversazione con Eurogamer, Cockle ha dichiarato di essere dispiaciuto nel vedere che Cavill si lascerà alle spalle The Witcher per dedicarsi ad altri progetti. Cockle non ha cercato di analizzare troppo la decisione di Cavill, ma ha riconosciuto che la sua interpretazione di Geralt è stata meravigliosa, il che rende la sua uscita di scena molto più dolorosa.

"Beh, penso che sia davvero triste", ha detto Cockle riferendosi semplicemente all'annuncio. "E ci sono molte persone che speculano sulle ragioni per cui ha deciso di lasciare, ma qualunque sia la ragione, penso che sia triste, perché Henry ha fatto un lavoro favoloso come Geralt di Rivia".

In passato, Cavill stesso ha dichiarato apertamente che la sua interpretazione di Geralt deve molto dalle versioni del personaggio viste nei romanzi e nei videogiochi di The Witcher. Di conseguenza, l'interpretazione di Cavill ha sicuramente preso spunto dalla versione dello stesso Cockle del personaggio. E anche se resta da vedere cosa Liam Hemsworth riuscirà a fare, avrà sicuramente un compito molto difficile da affrontare.

Ci si è chiesto quindi come mai Netflix abbia offerto il ruolo proprio a Hemsworth senza esitare per un istante. La risposta l'ha data Redanian Intelligence: il noto sito dedicato all'universo di Andrzej Sapkowski ha infatti rivelato l'intenzione di Netflix di offrire il ruolo a Liam Hemsworth sin dagli albori della produzione, prima di virare poi con successo sulla star de L'Uomo d'Acciaio. Piuttosto che vagare alla ricerca di un nome nuovo, dunque, la piattaforma ha deciso di tornare alle origini e formulare una nuova offerta al suo primo candidato.

