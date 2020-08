The Witcher vs Game of Thrones: quale serie costa di più?

Con ogni probabilità The Witcher e Game of Thrones verranno ricordate come due delle serie fantasy più influenti di questo periodo, ma quanto costa ai produttori mandare Geralt a caccia di mostri o far volare i temibili draghi di Daenerys?

Ovviamente non c'è neanche da discuterne, GoT è costato molto di più se consideriamo tutte le stagioni insieme. La produzione di The Witcher è ricominciata, ma siamo solo alla seconda stagione, per cui dovremo aspettare ancora molto prima di decretare un vincitore definitivo. In ogni caso possiamo comparare i costi dichiarati da Netflix e HBO per ogni singola puntata per farci un'idea.

Netflix ha investito circa 10 milioni di dollari a puntata, arrivando così ad un budget complessivo di 70-80 milioni per la prima stagione. Una cifra da capogiro, ma del resto sapevamo fin dall'inizio che avrebbero fatto le cose in grande, grazie all'utilizzo di effetti speciali, combattimenti coreografici, e un contratto da oltre 3 milioni per un certo Henry Cavill.

Di contro, HBO ha stanziato circa 6 milioni di dollari ad episodio per le prime stagioni de Il Trono di Spade, aumentando poi la cifra ad 8 milioni per la quarta e quinta stagione, arrivando a raggiungere la stessa cifra di The Witcher alla sesta stagione. Per gli ultimi episodi la casa produttrice è andata in all-in, con 15 milioni di dollari a puntata (90 milioni per la stagione otto).

Riassumendo, le prime stagioni di GoT sono costate meno rispetto a The Witcher, e quest'ultima potrebbe valere un ulteriore sforzo produttivo e arrivare a raggiungere le vette della serie concorrente nel finale. Parliamo comunque di cifre che solo delle produzioni americane di serie A riescono a muovere, ma i risultati sono spesso davvero spettacolari.

Intanto Freya Allan è tornata a cavallo, mentre George Martin è tornato a scrivere!