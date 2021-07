Da The Witcher a WandaVision, quali sono le serie più colpite dalla pandemia

Come sappiamo la pandemia da covid 19 non ha risparmiato nessuno. Grandi e piccole produzioni, da Marzo 2020 in poi, hanno vissuto rallentamenti che le hanno costrette a posticipazioni circa la data di uscita dei prodotti. Vediamo, tra quelle più famose, quali sono le serie più colpite.

Sicuramente le continue pause causate dalla pandemia hanno creato non pochi problemi a WandaVision. La serie di successo del MCU ha fatto il suo debutto su Disney+ il 15 Gennaio 2021. Come sappiamo le riprese erano iniziate a Novembre 2019, ma la lunga pausa imposta dall'emergenza sanitaria a Marzo ha rallentato di molto la produzione. Infatti, WandaVision avrebbe dovuto fare il suo debutto nel 2020, ma è stata distribuita solo a partire da inizio 2021. E non senza aver sacrificato qualcosa. Sembra infatti che sarebbero state molte le idee tagliate dai Marvel Studios in WandaVision, in quanto c'era davvero poco tempo per completare al meglio il prodotto.

Un'altra serie molto colpita dalla pandemia è sicuramente The Witcher, una delle più viste su Netflix. Lo show ha subito più di un rallentamento a causa del covid. Al termine della prima stagione, era stato annunciato che le riprese della seconda sarebbero iniziate proprio in quel terribile Marzo 2020. E così è stato, fin quando la positività di Kristofer Hivju ha costretto ad una interruzione. Tuttavia i fan hanno preso appreso che le riprese erano state solo posticipate di qualche mese, in quanto ad Agosto sono tornati tutti sul set. Ma ecco che a Novembre la positività di alcuni membri della troupe ha fermato di nuovo tutto. Davvero una grande sfortuna per lo show di Netflix, che secondo le prime previsioni sarebbe dovuto tornare a Dicembre 2020. I fan vedranno la seconda season solo il 17 Dicembre 2021. Un'attesa lunga, ma che si spera ripagherà.

Un altro prodotto Netflix la cui uscita è stata ritardata causa pandemia è Stranger Things. La serie sarebbe dovuta approdare sulla piattaforma a fine 2020 con la quarta stagione, ma così ovviamente non è stato. I rallentamenti, anzi, hanno creato così tanti problemi che ad oggi tutto tace circa l'uscita di Stranger Things 4.

The Walking Dead, invece, ha avuto un destino un po' diverso. Colpita proprio nel bel mezzo della messa in onda, la serie ha, come tutti, improvvisamente fermato i lavori. Come sappiamo, infatti, la seconda parte della decima stagione è stata trasmessa su AMC da Febbraio 2020. Tuttavia a causa della pandemia l'ultimo episodio non è potuto andare in onda, perché a quel punto tutto era ormai fermo da tempo. E quindi, da finale di stagione, è diventata una semplice puntata. Eh sì, perché l'AMC ha ordinato altri 6 episodi che sarebbero andati in onda più avanti. Scelta sensata.

Sam Levinson, invece, è stato il più intelligente di tutti. La sua serie di successo, Euphoria, è stata infatti anch'essa fermata dalla situazione. Allora Levinson ha pensato di dare vita a due episodi speciali sulle nostre protagoniste, andati in onda uno il 6 Dicembre e l'altro il 24 Gennaio. Una scelta geniale, che permette agli spettatori di restare legati allo show, mentre restano in attesa di una season 2.

Insomma, i prodotti colpiti dal covid 19 sono stati tanti, eppure alla fine tutti hanno trovato una strada. Tra serie che non sono riuscite ancora a terminare i lavori e serie che sono uscite nel 2021, gli spettatori non hanno da annoiarsi. Con la speranza che in futuro non ci siano più rallentamenti dovuti alla pandemia.